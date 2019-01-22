Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР

По словам источников издания, в 2012 году исполняющий обязанности директора ЦРУ на тот момент Майкл Морелл дважды посещал Пхеньян . Эврил Хейнс, занимавшая в 2013-2015 годах пост заместителя директора ЦРУ, также приезжала в страну с секретным визитом.

Отмечается, что на время президентства Барака Обамы консультации были приостановлены. В январе 2017 года их восстановил Майкл Помпео, назначенный на должность директора ЦРУ.

Собеседники газеты рассказали, что американская сторона использовала секретные переговоры, чтобы обсуждать ситуацию с американцами, находящимися в заключении, но позже сконцентрировались на вопросах урегулирования кризиса. Консультации также рассматривались в качестве способа подтвердить готовность США нормализовать отношения в обмен на денуклеаризацию.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, где говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.