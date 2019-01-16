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Курды поддержали создание зоны безопасности в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Коалиция арабско-курдских сил «Силы демократической Сирии» будет принимать участие в создании зоны безопасности на севере республики, сообщают СМИ.
Коалиция поддержит создание зоны безопасности на севере и северо-востоке страны, об этом говорится в заявлении командования СДС, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство «Фират».
В заявлении также сообщается, что в регионе необходимо обеспечить «твердые международные гарантии при создании зоны безопасности».
В среду сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создание буферной 20-мильной зоны на севере Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Сирия
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