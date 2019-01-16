Курды поддержали создание зоны безопасности в Сирии

Коалиция арабско-курдских сил «Силы демократической Сирии» будет принимать участие в создании зоны безопасности на севере республики, сообщают СМИ.

Коалиция поддержит создание зоны безопасности на севере и северо-востоке страны, об этом говорится в заявлении командования СДС, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство «Фират».

В заявлении также сообщается, что в регионе необходимо обеспечить «твердые международные гарантии при создании зоны безопасности».