«Выжимают все соки из Украины»: в Раде возмущены Западом

В Раде обвинили США и ЕС в «выжимании» ресурсов из Украины

США и Евросоюз выжимают из Украины все ресурсы, заявил в эфире телеканала «Наш» председатель украинской партии «Наши» и депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешевые товары», — заявил парламентарий.

При этом депутат выразил мнение, что страны Европы и США не станут жертвовать своим благополучием, чтобы помочь украинцам и президенту страны Петру Порошенко и начать новую мировую войну. Мураев также посетовал на то, что в современном мире «каждая страна — сама за себя».

ЕС, действительно, выжимает все соки из Украины, полагает Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов , передает ФАН.

«Заметьте, многие страны ЕС столкнулись с тем, что они просто открыли свои рынки для ведущих государств объединения. В результате страны Восточной Европы лишились производственной базы, аграрного хозяйства, вообще основного фундамента экономики. Но, заметьте, это страны ЕС оказались в таком состоянии», — подчеркнул специалист.

Брюссель же ничего не должен Киеву, отметил Иванов, — ради «улыбок европейских дипломатов» украинские власти открыли свои рынки для европейской продукции, ничего не получая взамен. Эксперт предположил, что в ближайшее время Украина может превратиться в отсталую аграрную страну — «по-видимому, это и есть образ будущего, которого желают украинские националисты, избавляясь от наследия имперскости — заводов, фабрик и социальных гарантий».

Ранее с критикой политико-экономического положения на Украине выступил другой депутат Рады — Вадим Рабинович . В конце октября он уже заявлял, что экономика страны находится в катастрофической ситуации.

По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович. Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов, сообщает НСН.

Рабинович с негодованием отметил, что недавнее резкое увеличение тарифов на газ также было сделано намеренно, а Киев объяснил это необходимостью получить новый транш от МВФ.

Рабинович предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — он оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд Политик выразил убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах. Объявить на Украине дефолт, по его мнению, — единственный способ спасти страну от гибели.

В середине декабря депутат Рады, экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз «надурил» Украину.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — убежден парламентарий. По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко признал, что его страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также признал вину текущих властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.