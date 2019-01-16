Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС

По ее словам, вопрос о продлении переговоров по 50 статье (регулирует выход государств-членов из ЕС) может быть вынесен на рассмотрение парламента при наличии "надежного альтернативного плана выхода".

"Политика правительства заключается в том, что мы покидаем Европейский Союз 29 марта. ЕС может продлить переговоры по 50-ой статье только в том случае, если бы была уверенность в существовании плана, который позволит согласовать сделку", — сказала Мэй.

Данное заявление она сделала в ходе выступления перед британским парламентом 16 января.

Вчера, 15 января, британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit.