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Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна выйдет из состава Евросоюза 29 марта, несмотря на отказ британского парламента поддержать ее проект соглашения с ЕС по Brexit. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, вопрос о продлении переговоров по 50 статье (регулирует выход государств-членов из ЕС) может быть вынесен на рассмотрение парламента при наличии "надежного альтернативного плана выхода".
"Политика правительства заключается в том, что мы покидаем Европейский Союз 29 марта. ЕС может продлить переговоры по 50-ой статье только в том случае, если бы была уверенность в существовании плана, который позволит согласовать сделку", — сказала Мэй.
Данное заявление она сделала в ходе выступления перед британским парламентом 16 января.
Вчера, 15 января, британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit.
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В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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