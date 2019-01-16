Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС

ЕС собирается ввести санкции против Боширова и Петрова

Евросоюз готов ввести санкции в отношении четырех «офицеров ГРУ » и пяти граждан Сирии . Они станут первыми фигурантами «черного списка» ЕС, в котором значатся имена тех, кто, по мнению союза, несет ответственность за производство и применение химического оружия.

Послы 28 стран Евросоюза договорились ввести санкции против четырех лиц, которых окрестили «офицерами ГРУ». В список включили, в том числе, подозреваемых в причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщил ТАСС в среду источник в Совете ЕС

Имена двух других «офицеров» дипломат не указал. Их озвучат после того, как Совет ЕС утвердит решение послов. Ожидается, что это произойдет 21 января на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе , добавил собеседник агентства. Он уточнил, что, помимо «офицеров ГРУ», ограничительные меры введут также в отношении пяти сирийских граждан.

Таким образом, эти девять человек станут первыми фигурантами «черного списка» Евросоюза в рамках нового режима введения санкций в отношении тех, кто, по мнению ЕС, несет ответственность за производство и применение химического оружия.

Новый режим введения санкций по химоружию Совет ЕС одобрил 15 октября прошлого года. Благодаря ему у ЕС появилась возможность вводить санкции против лиц и компаний, вовлеченных в развитие и применение химического оружия по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. Ограничительные меры будут применяться в отношении тех, кто несет прямую ответственность за развитие и применение химоружия, оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, применившим химоружие, а также помогает, способствует или ассоциируется с ними.

Разработку нового механизма введения санкций запустили в рамках реализации решения саммита ЕС, который состоялся в конце июня прошлого года. Там постановили, что необходимо создать новый режим ограничительных мер Евросоюза, которые направлены на борьбу с распространением химического оружия. Такое решение приняли через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванной по инициативе Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей» и обвинениями в применении химического оружия правительственными силами Сирии.

Так называемое «дело Скрипалей» началось 4 марта прошлого года в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это стало причиной международного скандала. Лондон обвинил Москву в покушении на жизнь Скрипалей. В Великобритании обратили внимание, что нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которым, по версии британских спецслужб, были отравлены Сергей и Юлия, производится именно в России.

Москва категорически отрицает все обвинения британской стороны. Британского премьера Терезу Мэй МИД РФ поймал на искажении фактов: она утверждала, что яд был изготовлен в России, но в лаборатории Портон-Даун эту версию опровергли.

Российское внешнеполитическое ведомство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием обеспечить Москве доступ к расследованию и пострадавшим гражданам РФ. Туда также отправляли запрос о правовой помощи и предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Но Лондон полностью проигнорировал все эти ноты и отказал в доступе к Скрипалям. Как отметил глава министерства Сергей Лавров , «дело Скрипалей» рассыпается на глазах ввиду отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Тем временем британская сторона не намерена отступать от своей позиции. Власти Великобритании даже выдвинули обвинения против двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей» — Александра Петрова и Руслана Боширова. В Соединенном Королевстве также уверены, что эти мужчины являются офицерами ГРУ. В Кремле, в свою очередь, заявили, что представленные имена им «ничего не говорят», и снова призвали Британию перейти от обвинений к сотрудничеству.

Сами «обвиняемые» 13 сентября дали интервью телеканалу RT , в котором рассказали, что впервые узнали о Скрипале, когда их фотографии появились во всех СМИ. Петров и Боширов подтвердили, что на фотографиях изображены именно они и что это их настоящие имена.

Подозрения в причастности к отравлению они категорически отрицают, как и предположения британской стороны о том, что они работают на российскую разведку.

Позже агентство Bellingcat опубликовало итоги своих расследований, согласно которым Боширов и Петров — это псевдонимы, а на самом деле давшие интервью люди — это якобы полковник ГРУ Анатолий Чепига и военный врач ГРУ Александр Мишкин.