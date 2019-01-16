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Глава МИД Германии приедет в Москву 18 января 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву 18 января.
«В пятницу министр посетит Москву», — приводит Интерфакс слова представителя МИД ФРГ Марии Адебар.
Она отметила, что в Москве у него состоится встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По её словам, после Москвы Маас отправится в Киев.
Ранее Маас рассказал, что обсудит на встрече с Лавровым.
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В мире , Европа , Политика , Сергей Лавров , МИД , Интерфакс , Германия , Москва
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