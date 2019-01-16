Глава МИД Германии приедет в Москву 18 января

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву 18 января.

«В пятницу министр посетит Москву», — приводит Интерфакс слова представителя МИД ФРГ Марии Адебар.

Она отметила, что в Москве у него состоится встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым

По её словам, после Москвы Маас отправится в Киев.

Ранее Маас рассказал, что обсудит на встрече с Лавровым.