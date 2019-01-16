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Глава МИД Германии приедет в Москву 18 января
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Министр иностранных дел
Германии
Хайко Маас посетит
Москву
18 января.
«В пятницу министр посетит Москву», — приводит
Интерфакс
слова представителя
МИД
ФРГ Марии Адебар.
Она отметила, что в Москве у него состоится встреча с главой МИД России
Сергеем Лавровым
.
По её словам, после Москвы Маас отправится в Киев.
Ранее Маас рассказал, что обсудит на встрече с Лавровым.
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