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Пользователи соцсетей нашли причину депрессии Скрипаля 

News.ru 1 час назад
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Британское издание Daily Mirror в своей очередной статье, посвященной экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, сообщило, что он пребывает в депрессии и продолжает оставаться под наблюдением врачей. Российские пользователи соцсетей предполагают, что это связано с его дочерью Юлией.
Россияне полагают, что Сергея и Юлию Скрипалей держат отдельно друг от друга, хотя британские СМИ утверждают обратное. По мнению пользователей соцсетей, спецслужбы удерживают дочь экс-разведчика, чтобы исключить возможность его бегства в другую страну и обеспечить молчание относительно истинных организаторов инцидента в Солсбери.
Часть россиян и вовсе предполагают, что на самом деле Сергея Скрипаля уже нет в живых. Тем более, что и у родственников бывшего полковника начали возникать сомнения в его здравии. В частности, племянница Скрипаля неоднократно жаловалась на то, что он уже в течение долгого времени не выходит на связь с близкими, сообщает NewInform.
Ранее посольство РФ В Великобритании раскритиковало сообщения британских СМИ о жизни Скрипалей после инцидента, назвав их домыслами. По мнению дипломатов, экс-полковника и его дочь удерживают в стране насильственно.
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Комментарии
В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ
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