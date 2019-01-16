Сторонники новой украинской церкви силой захватили храм УПЦ в Черниговской области

Группа экстремистов ворвалась в церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Оленивка Борзнянского района Черниговской области, требуя передачи храма новой церковной структуре — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в среду сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

"В местный храм в сопровождении боевиков "С-14" (организация запрещена в РФ — прим. ТАСС), а также других радикально настроенных молодых людей пришли священники новосозданной ПЦУ, не имея никаких документов, уставов, регистраций о том, что они имеют право заходить в храм и претендовать на что-то", — рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, неизвестные приехали на двух автобусах, некоторых из них имеют при себе болгарки.

Священники храма вызвали полицию, однако, как отметил архиепископ, силовики "умывают руки" — в храм не заходят, наблюдая за ситуацией с улицы. По словам Климента, силовики были вынуждены принять заявление, но ситуация пока так и не урегулирована.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В 2019 году эта инициатива была поддержана Константинопольским патриархатом, и в середине декабря в Киеве был проведен "объединительный собор", на котором представители двух раскольнических украинских церквей (Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви) объявили о создании новой церковной структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В начале января ее главе митрополиту Епифанию Константинопольским патриархом был вручен томос об автокефалии (церковный указ о предоставлении самоуправления).