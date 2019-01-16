Евросоюз рассмотрит возможность продления сроков процесса по выходу Великобритании из состава сообщества, если Лондон официально запросит это. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"К настоящему моменту не было такого запроса от Великобритании. Если поступит соответствующий запрос с аргументами, он будет рассмотрен 27 странами-членами, чтобы единогласно принять решение", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли ЕС продлить процесс Brexit.