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ЕС рассмотрит возможность продления сроков процесса Brexit в случае запроса Лондона 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Евросоюз рассмотрит возможность продления сроков процесса по выходу Великобритании из состава сообщества, если Лондон официально запросит это. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"К настоящему моменту не было такого запроса от Великобритании. Если поступит соответствующий запрос с аргументами, он будет рассмотрен 27 странами-членами, чтобы единогласно принять решение", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли ЕС продлить процесс Brexit.
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В мире , ЕС , Великобритания
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