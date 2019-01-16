Журналистку Бойко депортировали на Украину

Украинская журналистка Елена Вищур ( Бойко ), известная своей критикой президента Украины Петра Порошенко и ВСУ, депортирована из России и передана украинским силовикам в харьковской области, сообщил главный редактор в PolitRussia Руслан Осташко.

«Украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали ее. Елена на Украине. … Она на украинском пункте пропуска под охраной четырех автоматчиков», — сообщил на своей странице в Facebook Осташко.

Он также сообщил, что у журналистки отобрали документы.

В разговоре с Осташко Бойко также сообщила, что украинские пограничники разговаривают с ней на русском языке.

Напомним, Бойко решили депортировать из России на Украину после дебоша в связи с нарушением правил пребывания в стране, несмотря на то, что на родине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.