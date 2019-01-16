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Журналистку Бойко депортировали на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: vz.ru
Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко), известная своей критикой президента Украины Петра Порошенко и ВСУ, депортирована из России и передана украинским силовикам в харьковской области, сообщил главный редактор в PolitRussia Руслан Осташко.
«Украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали ее. Елена на Украине. … Она на украинском пункте пропуска под охраной четырех автоматчиков», — сообщил на своей странице в Facebook Осташко.
Он также сообщил, что у журналистки отобрали документы.
В разговоре с Осташко Бойко также сообщила, что украинские пограничники разговаривают с ней на русском языке.
Напомним, Бойко решили депортировать из России на Украину после дебоша в связи с нарушением правил пребывания в стране, несмотря на то, что на родине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.
За пророссийскую журналистку заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Позже уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.
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Комментарии3
В мире , Криминал , Украина , Елена Бойко , Петр Порошенко , Дмитрий Киселев , Татьяна Москалькова , РИА Новости
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