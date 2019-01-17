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На Украине арестовали депортированную из России журналистку Бойко 

РИА Новости + ещё 35 11 минут назад
Харьковский суд арестовал депортированную из России журналистку Елену Бойко, выдворенную за нарушение правил пребывания в стране, об этом сообщает харьковский телеканал "АТН".
Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря Львовского управления СБУ Олега Александрова, Бойко доставят во Львов.
Служба безопасности Украины возбудила против журналистки уголовное производство. Однако Александров не уточнил, по какой именно статье.
Ранее стало известно, что Бойко доставили на поезде до российско-украинской границы. Адвокат журналистки Галина Перфильева сообщила, что ее подзащитная продолжает добиваться оспаривает решение о выдворении и не оставляет попыток получить политическое убежище в России.
Преображенский суд Москвы признал Елену Бойко (ее настоящая фамилия Вищур) виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы страны. В среду днем она была депортирована. Суд отказал журналистке в политическом убежище в России.
Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко. На Украине ее подозревают по статьям о сепаратизме и госизмене.
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Комментарии37
В мире , Видео , Украина , Елена Бойко , Петр Порошенко , СБУ , Львов
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