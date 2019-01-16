Боевики «Хезболлы» приблизились к границам США

Аргентина и Увеличение активности «Хезболлы» в Латинской Америке аналитики напрямую связывают с распоряжением иранского руководства. Однако проблема деятельности эмиссаров ливанской группировки в этом регионе появилась не сегодня. Латинская Америка долгое время была незаменимым полем для преступной деятельности, которая приносит боевикам огромные доходы. Парагвай Бразилия считаются ключевыми странами с точки зрения наркотрафика, который приносит дивиденды «Хезболле». Парагвай уже давно заинтересовался, с кем именно связаны местные наркоторговцы. Как утверждают наблюдатели, есть свидетельства того, что для урегулирования конфликтов «Хзеболла» использует высокопоставленных ливанских чиновников, в том числе — часть дипломатического корпуса.

Тревожным сигналом для Латинской Америки стал теракт 1992 года в Буэнос-Айресе , когда террористы «Хезболлы» подорвали израильскую дипмиссию. В результате нападения погибли 23 человека, были ранены 242. Позже, в 1994 году произошла атака на аргентинский Еврейский культурный центр. Погибли свыше 80-ти человек. Расследование террористического нападения привело аргентинского прокурора Альберто Нисмана к выводу, что Иран выстраивает целую криминальную сеть под боком у Соединённых Штатов в течение 30-ти лет. Эта оценка совпадает с точкой зрения многих западных аналитиков. По их словам, ставленники Исламской Республики активно создают разведывательные и оперативные структуры в Латинской Америке примерно с 1980-х годов. В докладе, который подготовил Нисман, говорится, что «преступные планы» Иран может претворять в жизнь не только в Бразилии, Парагвае и Аргентине, но и в Колумбии, Чили, Уругвае, Суринаме, в Тринидаде и Тобаго. Исполнителем многих преступных схем долгое время оставался клан Баракат. В 2018 году лидер этого клана Асад Ахмад Баракат был задержан бразильской полицией. Он был известен миру как финансист «Хезболлы».

«Они (представители «Хезболлы». — News.ru) вовлечены в торговлю кокаином больше, чем когда-либо прежде, и имеют широкий доступ к этому региону благодаря своим союзникам в Венесуэле, Эквадоре, Боливии и других странах, — говорит эксперт в области безопасности Дуглас Фарах. — Таким образом, у них есть свобода передвижения и почти нет ограничений. Это значительно увеличивает их способность проводить разведывательные операции, обучать и развёртывать своих оперативников, а также готовить атаки».

Впрочем, в экспертной среде нет единого мнения по поводу того, для чего именно «Хезболла» действует в регионе. Если одни считают её задачи связанными с подготовкой возможных террористических нападений, то другие рассматривают деятельность ливанской группировки в Латинской Америке как исключительно финансовую при том, что «Хезболла» в разных странах всегда пробует создать некий аналог своего представительства. Так, со стороны политиков Венесуэлы в адрес ливанской группы поступают обвинения, что её люди контролируют местные золотые прииски, а также участвуют в подготовке венесуэльских силовиков.