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Депутат Рады отметил ухудшение ситуации со свободой слова на Украине 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Ситуация со свободой прессы и слова на Украине в последнее время значительно ухудшилась, любого оппозиционного журналиста власти называют "рупором Кремля", заявил в среду депутат Верховной рады Украины, лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.
"Мы считаем, что идет давление на прессу, пытаются осуществлять цензуру, пытаются сделать так, что все, кто критикует сегодняшний режим — все они "руки Кремля". Но в этом случае надо 80% граждан Украины объявить рупором Кремля, потому что 80% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении и сегодняшняя власть не отвечает интересам украинцев. Поэтому понятно, что пресса будет критиковать власть и ей нельзя будет закрыть рот", — заявил Бойко в кулуарах Верховной рады журналистам, его слова приводит телеканал "112. Украина".
По его словам, ситуация со свободой прессы и слова на Украине значительно ухудшилась.
Ранее парламент Украины предложил СНБО ввести санкции против телеканалов "112. Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 4 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Так, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве. Также произошел арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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Комментарии
В мире , Украина , Юрий Павленко , Юрий Бойко , Верховная Рада , РИА Новости
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