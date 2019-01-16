Депутат Рады отметил ухудшение ситуации со свободой слова на Украине

"Мы считаем, что идет давление на прессу, пытаются осуществлять цензуру, пытаются сделать так, что все, кто критикует сегодняшний режим — все они "руки Кремля". Но в этом случае надо 80% граждан Украины объявить рупором Кремля, потому что 80% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении и сегодняшняя власть не отвечает интересам украинцев. Поэтому понятно, что пресса будет критиковать власть и ей нельзя будет закрыть рот", — заявил Бойко в кулуарах Верховной рады журналистам, его слова приводит телеканал "112. Украина".

По его словам, ситуация со свободой прессы и слова на Украине значительно ухудшилась.

Ранее парламент Украины предложил СНБО ввести санкции против телеканалов "112. Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 4 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.

Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.