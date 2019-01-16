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Порошенко понадеялся на увеличение помощи со стороны ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главами МИД Эстонии, Литвы и Польши выразил надежду на увеличение помощи со стороны Еврокомиссии и стран ЕС.
Речь идет о помощи для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, сообщает пресс-служба украинского президента.
«В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона», — отметили в пресс-службе.
Порошенко также поблагодарил глав МИД за «активное продвижение» вопроса о введении «азовского пакета» санкций ЕС против России.
В декабре в ходе заседания ЕС заявил о готовности направить на Украину в начале 2019 года миссию по оценке потребностей в оказании помощи регионам.
В ноябре Еврокомиссия утвердила выделение и перевод Украине пакета макрофинансовой помощи (МФП) в 500 млн евро по новой программе.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Литва , Польша , Эстония
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