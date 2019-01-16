Названа дата депортации Рыбки и Лесли из Таиланда

Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще шестерых осужденных за нелегальный секс-тренинг в Таиланде депортируют в страны их гражданства в конце этой недели. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

«"По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы», — сказал он РИА Новости.

После того, как их доставили в центр временного содержания в Бангкоке , иммиграционная полиция приступила к проверке по дактилоскопическим и другим учетам, которая всегда проводится перед депортацией, пояснил дипломат.

По окончании проверки родным и друзьям депортируемых разрешат приобрести для них авиабилеты, после чего состоится сама депортация, добавил он.

Накануне суд суд Паттайи приговорил всех восьмерых к условным срокам. Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) — гражданка Белоруссии , Алекс Лесли ( Александр Кириллов ) — россиянин.

Дело Рыбки

Рыбку, Лесли и еще шестерых россиян и белорусов арестовали в феврале 2018 года в одной из гостиниц Паттайи.

Незадолго до ареста Рыбка заявила, что подверглась групповому изнасилованию на яхте российского бизнесмена Олега Дерипаски . Вскоре девушка призналась, что ее слова о групповом изнасиловании были розыгрышем. Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, и в июле 2018 года отсудил у обоих 2 миллиона рублей за размещение в соцсети материалов, касающихся его личной жизни.

Первоначально Рыбку, Лесли и еще шестерых арестованных обвиняли в организации нелегального секс-тренинга. Потом эти обвинения сняли, и вменили им создание тайного преступного сообщества и предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Во время суда все обвиняемые признали себя виновными. Их приговорили к условным срокам и фактическому заключению на срок 9 месяцев. Именно столько они провели в тайской тюрьме, ожидая суда. Поэтому их освободили.

«Под покровом ночи»

Сразу после вынесения приговора их перевезли в Бангкок. Старший консультант адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Финей назвал спешный перевод крайне необычной ситуацией.

«Обычно после окончания дела в суде проходит по крайней мере несколько дней, прежде чем осужденных вывозят в Бангкок, помещают в ЦВС и начинают готовить процедуру депортации. Вот так решить все вопросы, оформить все документы за один вечер и под покровом ночи вывезти осужденных в Бангкок — это почти невероятно, я не помню подобных прецедентов», — сказал он РИА Новости.

По его словам, согласно процедуре их должны были сначала доставить из суда в тюрьму, затем выпустить из тюрьмы и передать уголовной полиции, тому отделу, который их арестовывал в феврале прошлого года.

«Уголовная полиция потом должна была передать их иммиграционной (службе), и их должны были поместить в камеры временного содержания в Паттайе до перевода в Бангкок», — пояснил Финей.

Все формальности были наверняка соблюдены, но соблюдены с неимоверной скоростью, отметил он.

Адвокат миллиардера Дерипаски заверил, что активизирует работу, если Лесли и Вашукевич депортируют в Россию.