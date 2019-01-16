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Порошенко: ударные БПЛА могут применять для уничтожения морских целей 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, закупаемые страной у Турции, могут быть использованы для уничтожения морских целей.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Эти беспилотники — оперативно-тактического уровня. Кроме высоких технологических характеристик вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений. Могут быть использованы и для уничтожения морских целей», — заявил он.
Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 будут поставляться Киеву в полном боекомплекте. Он отметил, что это «смертоносная птица, которая может висеть в воздухе сутки на высоте 8 км».
По словам Порошенко, расширение военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией «полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения».
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Петр Порошенко , Юрий Бирюков , НАТО , Турция
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