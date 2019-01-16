Бутина перестала общаться с другими заключёнными

Арестованная в США россиянка Мария Бутина перестала общаться с другими заключёнными из-за администрации тюрьмы, рассказал ее отец Валерий Бутин газете «Известия»

«Маша максимально ограничила общение с другими заключёнными, так как любая активность слишком дорого обходится. Вспомните, за что её посадили в карцер в ноябре: она просто передала другой девушке номер телефона своего адвоката. Сейчас любой диалог осуществляется на уровне «да» или «нет», — отметил он.

Бутин также рассказал, что россиянку лишили возможности звонить ему и связаться она пока может лишь с матерью. Администрация тюрьмы объясняет это техническими неполадками.

Ранее сообщалось, что Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что россиянка сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе и спорту.

Власти США подозревают 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в шпионаже в пользу своей страны. Она также обвиняется в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при правительстве США.

Кроме того, россиянку обвиняют в попытках «развивать связи с американскими лицами и проникать в организации, имеющие влияние на политику страны».

Бутина может получить до 15 лет тюрьмы в случае признания её виновной.