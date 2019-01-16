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Бутина перестала общаться с другими заключёнными 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: VK.COM/МАРИЯ БУТИНА
Арестованная в США россиянка Мария Бутина перестала общаться с другими заключёнными из-за администрации тюрьмы, рассказал ее отец Валерий Бутин газете «Известия».
«Маша максимально ограничила общение с другими заключёнными, так как любая активность слишком дорого обходится. Вспомните, за что её посадили в карцер в ноябре: она просто передала другой девушке номер телефона своего адвоката. Сейчас любой диалог осуществляется на уровне «да» или «нет», — отметил он.
Бутин также рассказал, что россиянку лишили возможности звонить ему и связаться она пока может лишь с матерью. Администрация тюрьмы объясняет это техническими неполадками.
Ранее сообщалось, что Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что россиянка сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе и спорту.
Власти США подозревают 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в шпионаже в пользу своей страны. Она также обвиняется в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при правительстве США.
Кроме того, россиянку обвиняют в попытках «развивать связи с американскими лицами и проникать в организации, имеющие влияние на политику страны».
Бутина может получить до 15 лет тюрьмы в случае признания её виновной.
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Комментарии
В мире , Мария Захарова , МИД , газета "Известия" , США
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