Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон назвал три сценария развития ситуации с Brexit 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Reuters
Одним из первых европейских лидеров, которые прокомментировали провал голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте, стал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, у Лондона остаются три варианта действий.
Как передает The Guardian слова французского главы, первый — кризисный, сценарий, предполагающий, что никакой сделки не будет вовсе, откровенно "пугает всех". Второй вариант для британцев — попытаться несколько доработать соглашение в том, что касается условий выхода из Евросоюза, и добиться от него дополнительных преференций. Впрочем, сам Макрон считает такое развитие событий не слишком реалистичным — "разве что удастся внести изменения по двум-трем позициям, и то вряд ли". Наконец, остается еще некий план B — правда, в него хозяин Елисейского дворца верит еще меньше. Речь идет о радикальном пересмотре сделки, но для этого понадобилось бы еще больше времени, что создает "огромные риски и поводы для беспокойства".
Напомним, что выход Британии из состава Евросоюза объявлен на 29 марта 2019 года, после этого для Соединенного королевства начнется переходный период. Противники британского премьера Терезы Мэй с перевесом в 230 голосов заблокировали предложенный ею и утвержденный с Брюсселем план, который оговаривал условия Brexit.
Российская Газета: последние новости
Белград: Задержание боевика в Сербии не связано с визитом Путина Жертвами свиного гриппа в Грузии стали 15 человек Власти Крыма оценили возможность прохода кораблей НАТО в Азовское море
Комментарии1
В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , The Guardian , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Магнитогорску
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова109
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза5
Украина не не лишила Россию прохода через Босфор2
Военные США погибли во время теракта в Сирии
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
04:11
«Один путь — на Украину»: Бойко депортировали из России
В мире Статьи
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Шоу-бизнес
01:18
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Политика Азия
07:50
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Происшествия
02:01
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза
В мире
03:26
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова
Европа В мире
08:32
«Выжимают все соки из Украины»: в Раде возмущены Западом
В мире Статьи
04:02
Макаревича раскритиковали за новую должность
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение