Лесли и Рыбку после решения суда перевезли в Бангкок, сообщил источник

Суд Паттайи во вторник приговорил восемь человек к условным срокам заключения и открыл путь для их депортации из страны.

"Их увезли в Бангкок вчера поздно ночью, спешно оформив здесь все необходимые документы", — сообщил агентству источник.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости подтвердили, что фигуранты дела о "секс-тренинге" перевезены в Бангкок и находятся в ЦВС.

"Нам сообщили, что все осужденные на условные сроки по этому делу, все восемь граждан России и Белоруссии вчера поздно ночью были доставлены в Бангкок и помещены в камеры центра временного содержания иммиграционной полиции", — сообщили агентству в российской дипмиссии.

Старший консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Финей прокомментировал агентству спешный перевод фигурантов дела в Бангкок, назвав это "крайне необычной ситуацией".

"Обычно после окончания дела в суде проходит по крайней мере несколько дней, прежде чем осужденных вывозят в Бангкок, помещают в ЦВС и начинают готовить процедуру депортации. Вот так решить все вопросы, оформить все документы за один вечер и под покровом ночи вывезти осужденных в Бангкок — это почти невероятно, я не помню подобных прецедентов", — сказал он.

"По процедуре их должны были сначала доставить из суда в тюрьму, затем выпустить из тюрьмы и передать уголовной полиции, тому отделу, который их арестовывал в феврале прошлого года. Уголовная полиция потом должна была передать их иммиграционной (службе), и их должны были поместить в камеры временного содержания в Паттайе до перевода в Бангкок", — сказал Финей.

Все формальности были наверняка соблюдены, но соблюдены с неимоверной скоростью, отметил он.

Юрист пояснил также, что обычно автобус с арестантами из Паттайи ходит в бангкокский ЦВС раз в неделю, и всегда днем. Для перевозки Лесли, Рыбки и их товарищей, по всей видимости, был выделен отдельный транспорт, сказал он.

Лесли, Рыбка и остальные обвиняемые были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале прошлого года во время проведения "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Затем в апреле суд Паттайи снял с них эти обвинения в связи со скорым вступлением в силу поправок к таиландскому закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений и уведомления властей.

Однако пока суд рассматривал первое дело в отношении арестованных, в полицию Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании на территории Таиланда тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. После рассмотрения заявлений и предварительного следствия прокуратура Паттайи составила обвинительное заключение по новым обвинениям и передала его в суд.