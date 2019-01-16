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СМИ: Бутиной запретили звонить отцу 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что его дочери запретили ему звонить. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".
При этом у нее есть возможностью звонить матери, отметил Бутин. По его словам, администрация тюрьмы объясняет проблему "техническими неполадками", однако Бутин не верит этим заявлениям, так как американские власти "слишком часто используют эту отговорку".
"Главное, что вообще есть контакт", — заключил Бутин.
Ранее сообщалось, что Бутину перевели на общий режим содержания в американской тюрьме.
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