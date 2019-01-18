Более тысячи мигрантов из движущегося в сторону США каравана вернутся домой

Более тысячи мигрантов, в начале недели стартовавших из Гонудраса в составе каравана в сторону американской границы, возвращаются обратно, сообщил комитет по ЧС страны (Copeco).

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в сторону США выдвинулся новый караван мигрантов. По некоторым данным, в караване насчитывалось от 1 до 2 тысяч человек.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Copeco, в четверг продолжилась работа "для успешного перемещения с границы… в город Сан-Педро-Сула 1136 человек". Отмечается, что 369 человек из общего числа добровольно приняли решение вернуться домой. Остальные не смогли перейти границу из-за отсутствия необходимых документов.

По данным Copeco, в группу тех, кто возвращается домой, входят 649 несовершеннолетних, 121 из которых был без сопровождения.

На границе с США в Мексике сейчас скопилось несколько тысяч человек из караванов мигрантов, которые прибыли из стран Центральной Америки. По разным оценкам, в районе городов Тихуана и Мехикали могут находиться порядка 6-9 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.