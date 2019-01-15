Парламент Британии проголосовал против сделки по брекситу

Британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза

Отмечается, что в поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.

Кроме того, парламентарии не одобрили поправку к соглашению по брекситу, которая предусматривала право страны на односторонний отказ от согласованного с ЕС плана по ирландской границе (backstop) — 600 голосов «против», 24 — «за».