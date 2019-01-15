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Парламент Британии проголосовал против сделки по брекситу 

RT на русском 26 минут назад
Британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза.
Отмечается, что в поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.
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Кроме того, парламентарии не одобрили поправку к соглашению по брекситу, которая предусматривала право страны на односторонний отказ от согласованного с ЕС плана по ирландской границе (backstop) — 600 голосов «против», 24 — «за».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала коллег не допустить выхода страны из состава Европейского союза без согласованной с Брюсселем сделки.
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В мире , Видео , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Брюссель
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