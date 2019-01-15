Федор Лукьянов: Охота на Трампа перешла в стадию активного гона

Атака была предсказана. Демократы на выборах в ноябре добились контроля над Палатой представителей, и теперь в их руках инструмент бесконечных парламентских расследований. Комиссия Роберта Мюллера держит драматическую паузу, периодически выдавая элементы накопленного. Попавшие в оборот бывшие соратники Трампа рассматриваются как главное оружие, а широко распространенная в тамошней юстиции практика сделки со следствием стала политическим инструментом.

Обнародование Мюллером результатов изысканий (возможно, в феврале, но неизвестно) должно стать кульминацией, и к этому моменту общественную атмосферу надо разогреть. На фоне бюджетного клинча из-за нежелания демократов финансировать стену на мексиканской границе (а дисфункция федеральных учреждений вызывает растущее недовольство) поднялась новая волна обвинений, связанных с Россией

Сначала в прессе появилась информация, что Федеральное бюро расследований в 2017 году изучало, не работает ли Дональд Трамп по указаниям Москвы , а потом выяснилось, что глава государства изъял записи своих переговоров с президентом России. Ну и лавина комментариев, обвинений, восклицаний «ага!». А бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон воспроизвела в твиттере фрагмент ее дебатов с Трампом 2016 года, когда она назвала его русской куклой, с кратким резюме: как я и говорила. Твердых фактов, которые указывали бы на сговор, нет. Но какая разница.

Русская тема важна как стенобитное орудие врагов Трампа, но в плане серьезного противостояния консенсусным противником уже признан Китай

Если отвлечься от политтехнологической прагматики (в категориях схватки за власть происходящее даже логично), а взглянуть на события со стороны, ничего кроме изумления они не вызывают. Президенту США задают вопрос, работал ли он когда-либо на Россию. И он отвечает: нет, я никогда не работал на Россию. Бегущая строка ведущих телеканалов: Срочная новость. Трамп отрицает, что когда-либо работал на Россию.

Само предположение, что хозяин Белого дома может быть русским агентом, восхитительно. Ни руководство Коминтерна, ни генерал Судоплатов, ни товарищ Андропов, ни весь личный состав Первого главного управления КГБ СССР о таком и не мечтали. Если бы это было правдой, был бы достигнут, вероятно, самый грандиозный успех разведки в истории человечества. Увы…

Один хороший американский знакомый провел занятную параллель. Истеблишмент ведет себя перед лицом проблемы Трампа так же, как советское Политбюро в 1953 году повело себя при низвержении Берии. Его попросту объявили иностранным шпионом, хотя получалось, что один из высших руководителей государства десятилетиями работал на вражеские разведки под носом всех тех, кто его потом клеймил. Вот и либеральным элитам в Америке комфортнее провозгласить собственного президента засланным лазутчиком, чем признать: состояние общества и политической системы таковы, что к власти может прийти именно такой человек, мягко говоря, странных и сомнительных качеств. Тот факт, что утверждение об агенте в Белом доме дискредитирует американское государство и общественный строй куда больше, чем любые злые намерения внешних врагов, вообще не осознается.

По поводу интеллектуальных и профессиональных качеств президента другой страны дискутировать не будем, это не наше дело. Вопрос в том, что дальше.

Упорство президента по вопросу о деньгах для стены, согласно опросам, вызывает раздражение, причем на Трампа возлагают большую часть ответственности за кризис с федеральным бюджетом. При этом, правда, пресловутая «база» Трампа, его опорный электорат, довольно безучастен к атакам на своего кандидата. Чтобы понять, насколько расколота Америка, достаточно бегло взглянуть на сайты телекомпаний CNN (флагман нападок на президента) и Foxnews (оплот правых консерваторов). Первое впечатление — они работают в разных странах, информационная картина почти не совпадает даже по событиям, не говоря уже об их интерпретации. И такое положение вещей будет только усугубляться.

Как ко всему этому относиться нам? Что-либо изменить невозможно, Соединенные Штаты должны дойти до какой-то логической точки в своей внутренней коллизии. Центральное место России в нынешней американской дискуссии не должно вводить в заблуждение — русская тема важна как стенобитное орудие врагов Трампа, но в плане серьезного противостояния консенсусным противником уже признан Китай. Это означает, что Москве не стоит рассчитывать на желание Вашингтона стабилизировать отношения по модели холодной войны. То есть даже когда нынешняя экзальтация схлынет, она, вероятно, сменится не стремлением к созиданию, а враждебным равнодушием.

Истеблишмент ведет себя перед лицом проблемы Трампа так же, как советское Политбюро в 1953 году повело себя при низвержении Берии

Что же касается эмоционального фона, то урон образу России нынешней кампанией нанесен очень значительный.

Ну и последнее: трагифарс в Соединенных штатах — полезное зеркало. Чтобы нам самим хорошо запомнить, как смехотворно и гадко выглядят со стороны попытки переложить на кого-то другого собственные проблемы.

Этим мы тоже любим заниматься по самым разным поводам.