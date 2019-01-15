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Зону безопасности в Сирии будет контролировать Турция, заявили в Анкаре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / DHA / Resit Celebioglu
Анкара будет контролировать предполагаемую зону безопасности на севере Сирии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил в Twitter Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Президент США также отметил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров.
"Зону безопасности на севере Сирии мы предложили еще четыре года назад. Тогда это восприняли позитивно мировые лидеры, но, к сожалению, тогда ничего не было сделано. Однако сейчас в первый раз сказано, что на это можно смотреть позитивно. Контроль над зоной будет у Турции. Наши военные и разведка будут взаимодействовать с местным населением", — сказал Калын журналистам.
По его словам, идут переговоры по деталям создания зоны безопасности.
"Они продолжатся в ближайшие дни, в частности, завтра в Брюсселе наш глава Генштаба обсудит эту тему в военной плоскости c американским коллегой", — добавил Калын.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из САР.
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , Генштаб , Администрация США , Fox News , Анкара , Сирия , США , Турция
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