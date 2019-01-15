Как Путин получает зарплату
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию. Оказалось, привычным способом — на банковскую карточку. Наличными президент пользуется совсем редко, например, когда катается на горных лыжах.
В Москве затопило метро
Три станции салатовой ветки метро Москвы были закрыты из-за подтопления, сообщает официальный твиттер подземки.
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как побывал в гостях у российского лидера Владимира Путина и подарил ему икону. По его словам, коллега очень бережно ее принял, сообщает Blic.
Решена судьба Рыбки и Лесли
Суд Таиланда 15 января приговорил к условным срокам Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), ставших фигурантами дела о незаконном секс-тренинге.
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия. Об этом он рассказал в интервью АиФ.ru
В РФ прекратит работу популярный мобильный мессенджер
Популярный мессенджер Veon, который был запущен в России летом 2017 года, прекращает свое существование.
"Зая, я напишу": опубликовано последнее сообщение Марченко
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Последним сообщением покончившего с собой волейболиста Никиты Марченко стало обещание написать жене позже. Об этом она сама рассказала РЕН ТВ.
Силуанов рассказал о повышении налоговой нагрузки в России
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России ведется работа по снижению доли серого сектора экономики, налоговая нагрузка на добросовестный бизнес отсутствует.
Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе
Участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Виталий Аверин заявил, что закончить вооружённый конфликт в регионе можно лишь силовым методом.
Американский президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, поскольку оборонные расходы стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор отстают от тех, на которых он настаивает.
Правозащитник Светлана Метегина в интервью «Советскому спорту» рассказала, что футболист Александр Кокорин, обвиняемый в нападении на людей в центре Москвы, полностью отказался от тюремной пищи. Спортсмен предпочитает питаться тем, что передадут его родители или заказывать еду в интернет-магазинах.