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Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад

Как Путин получает зарплату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию. Оказалось, привычным способом — на банковскую карточку. Наличными президент пользуется совсем редко, например, когда катается на горных лыжах.

В Москве затопило метро

Три станции салатовой ветки метро Москвы были закрыты из-за подтопления, сообщает официальный твиттер подземки.

На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как побывал в гостях у российского лидера Владимира Путина и подарил ему икону. По его словам, коллега очень бережно ее принял, сообщает Blic.

Решена судьба Рыбки и Лесли

Суд Таиланда 15 января приговорил к условным срокам Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), ставших фигурантами дела о незаконном секс-тренинге.

Кремль дал прогноз по войне в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия. Об этом он рассказал в интервью АиФ.ru 

В РФ прекратит работу популярный мобильный мессенджер

Популярный мессенджер Veon, который был запущен в России летом 2017 года, прекращает свое существование.

"Зая, я напишу": опубликовано последнее сообщение Марченко

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Последним сообщением покончившего с собой волейболиста Никиты Марченко стало обещание написать жене позже. Об этом она сама рассказала РЕН ТВ.

Силуанов рассказал о повышении налоговой нагрузки в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России ведется работа по снижению доли серого сектора экономики, налоговая нагрузка на добросовестный бизнес отсутствует.

Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе

Участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Виталий Аверин заявил, что закончить вооружённый конфликт в регионе можно лишь силовым методом.

Трамп задумался о выходе из НАТО

Американский президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, поскольку оборонные расходы стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор отстают от тех, на которых он настаивает.

Кокорин отказался от пищи из СИЗО

Правозащитник Светлана Метегина в интервью «Советскому спорту» рассказала, что футболист Александр Кокорин, обвиняемый в нападении на людей в центре Москвы, полностью отказался от тюремной пищи. Спортсмен предпочитает питаться тем, что передадут его родители или заказывать еду в интернет-магазинах.
Комментарии13
В мире , Видео , Антон Силуанов , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Александр Кокорин , ФСИН , НАТО , РЕН ТВ , Reuters , Москва
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