Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон разочарован переговорами с российской стороной по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом сообщается в заявлении, распространённом постоянным представительством США при ООН в Женеве.
«Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать условия договора и не готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению», — говорится в тексте.
20 октября 2018 года американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из договора. По его словам, подобное решение продиктовано в том числе тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин отмечал, что новые страна не нарушает положений договора.
Также заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг соглашения.