AFP: курды отвергли предложение Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирии

Сирийские курды отвергли предложение президента Турции Тайипа Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом в среду сообщило AFP со ссылкой на представителя курдов Алдара Халила.

"Разделительная линия между Турцией и северной Сирией возможна при участии миротворцев ООН. Любой другой вариант недопустим" — заявил Халил. Он также отметил, что Турция не является "нейтральной" стороной и "не может быть гарантом безопасности".

Ранее МИД Сирии осудил намерение Турции создать зону безопасности в северных районах Сирии и расценил предложение Эрдогана "как агрессивную угрозу и посягательство на территориальное единство Сирии".

Во вторник Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение республики создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона делать это в воздушном пространстве. Как отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по разным причинам этого так и не происходило.