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AFP: курды отвергли предложение Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирии 

ТАСС + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
Сирийские курды отвергли предложение президента Турции Тайипа Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом в среду сообщило AFP со ссылкой на представителя курдов Алдара Халила.
"Разделительная линия между Турцией и северной Сирией возможна при участии миротворцев ООН. Любой другой вариант недопустим" — заявил Халил. Он также отметил, что Турция не является "нейтральной" стороной и "не может быть гарантом безопасности".
Ранее МИД Сирии осудил намерение Турции создать зону безопасности в северных районах Сирии и расценил предложение Эрдогана "как агрессивную угрозу и посягательство на территориальное единство Сирии".
Во вторник Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение республики создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона делать это в воздушном пространстве. Как отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.
Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по разным причинам этого так и не происходило.
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Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , МИД , ООН , France-Presse , Сирия , Турция
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