Румыния пока не готова присоединиться к Шенгенской зоне, считает президент

Президент Румынии Клаус Йоханиис заявил, что присоединение к Шенгенской зоне невозможно без консенсуса внутри страны, но над этим еще необходимо потрудиться.

"Без консенсуса присоединение к Шенгену невозможно, и мы все работаем ради этого. Нам надо убедить в этом наших партнеров, а также добиться определенного прогресса — если произойдет и то, и другое, то в скором будущем у нас будут шансы решить проблему", — сказал Йоханнис на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором, который находится в Бухаресте.

При этом глава Румынии не сомневается, что присоединение страны к Шенгену — это вопрос времени.

"Весь мир согласен, что место Румынии — в Шенгене. И мы убеждены в этом больше остальных, поскольку присоединение Румынии к Шенгенской зоне улучшит безопасность этого пространства", — добавил он.

Пахор подчеркнул, что для присоединения Румынии к Шенгену страна должна выполнить все условия, установленные Европейским союзом

"Румыния выполнила условия, установленные ЕС для других стран, которые в прошлом хотели вступить в Шенгенскую зону, но для Румынии ЕС поставил дополнительные условия. Я на самом деле хотел бы, чтобы Румыния стала частью этой зоны", — подчеркнул президент Словении.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.