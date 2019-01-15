Омбудсмен: Киев предлагает Москве варианты обмена задержанных моряков

Киев рассматривает "любые" варианты обмена арестованных в РФ моряков, обсуждает этот вопрос в неформальном общении, заявила журналистам украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Рассматриваем, предлагаем любые варианты, в том числе в неформальном общении", — заявила она в Лефортовском суде, где во вторник рассматривается вопрос продления ареста моряков.

Она отметила, что "российской стороне многочисленное количество раз передавали списки на всевозможные обмены", имея в виду обмены заключенными и задержанными в Донбассе. "Я тоже приехала с этими списками, еще в субботу я планировала встретиться в понедельник с Москальковой (омбудсменом РФ Татьяной Москальковой — ред.). Пока такая встреча не состоялась", — добавила Денисова.

Она также заявила, что подавала документы на посещение арестованных в СИЗО Лефортово , но пока не получила письменный ответ, хотя у нее есть информация, что ответ положительный.

В понедельник Денисова приехала в Москву, она рассчитывала встретиться с омбудсменом РФ, однако встреча была отменена из-за срочной поездки Москальковой в Ростовскую область, где в городе Шахты произошло обрушение многоквартирного жилого дома. Во вторник Денисова прибыла на заседание суда в Москве по делу украинских моряков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Моряки арестованы.