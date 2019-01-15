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Россию обвинили во внедрении Бутиной в США 

Lenta.ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: Reuters
Россиянку Марию Бутину, обвиняемую в США в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, внедряли в американский истеблишмент с одобрения Кремля. Об этом говорится в отчете американских спецслужб, с которым ознакомилось издание Daily Beast.
Отмечается, что доклад был опубликован в 2018 году, однако о его существовании и содержании ранее не сообщалось. В документе говорится о происходившем в 2015 году, задолго до американских президентских выборов 2016-го.
В отчете указывается, что курировал внедрение Бутиной бывший сенатор и экс-зампредседателя ЦБ России Александр Торшин, поддерживающий Национальную стрелковую ассоциацию (НСА) США. О своих контактах с этой организацией и действиях он информировал Кремль.
Он также рекомендовал российским официальным лицам принять участие в налаживании работы с американцами. В частности, мужчина предлагал кому-то из аппарата российского президента Владимира Путина принять участие во встрече с представителями НСА, поездку которых в Москву Бутина и Торшин организовали в 2015 году.
Как утверждается, российский МИД не возражал против занятий Торшина, поскольку контакты в консервативных кругах были бы ценны в случае победы республиканцев на президентских выборах. Кроме того, в докладе говорится, что российские официальные лица обсуждали возможность привлечь посольство в Вашингтоне к работе с американцами через НСА.
13 декабря 2018-го Бутина, находящаяся в американской тюрьме, в суде дала признательные показания о том, что работала иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. После этого ей смягчили условия содержания.
Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.
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В мире , США , Александр Торшин , Владимир Путин , МИД , Центральный банк России
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