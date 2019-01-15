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На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол

Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с Запада и Востока 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Наступивший 2019 год и будущий 2020-й станут для Белоруссии особыми, насыщенными политическими событиями. Об этом объявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его словам, республика «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».
Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе
В начале января Лукашенко объявил, что Россия рискует лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Белоруссии, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Одновременно он подчеркнул, что отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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