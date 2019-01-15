Непредсказуемые сроки. Лукашенко готовит Белоруссию к «пробе на зуб»

Обострение белорусско-российских отношений — одна из главных тем на постсоветском пространстве, которая на некоторое время заслонила даже гражданскую войну на Украине . В 2019-м эту тему усилят выборы президента и парламента Белоруссии . Впрочем, когда они состоятся, теперь становится непонятно

На этих выборах, как полагают эксперты, будет решаться вопрос: есть ли будущее у нынешней белорусской политической модели и как будет выводить из крутого виража страну под своим руководством самый известный после Владимира Путина постсоветский лидер, Александр Лукашенко

Самая большая интрига

Сразу после двух неуспешных актов переговоров на высшем уровне между президентами Белоруссии и России , дальнейшими пикированиями Александра Лукашенко по нерешенным с его точки зрения двусторонним вопросам, интриги добавила председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина , когда к ней обратились за разъяснениями по поводу сроков выборов президента и парламента.

Она официально заявила, что выборы президента пройдут не позже 30 августа 2020 года, а парламентские — не позже 6 сентября 2020 года. На вопрос же, почему Лукашенко назвал 2019 год предвыборным, глава Центризбиркома ответила, что допускает проведение одних выборов в 2019-м, а вторых уже в 2020-м.

Нужно отметить, что в данном заявлении, предназначенном для тех, кто не в теме, наблюдатели увидели настоящую сенсацию. Потому что слова председателя ЦИК означают, что выборы решили перенести на максимально удаленный, крайний срок.

Раньше все полагали, основываясь на ноябрьских комментариях Лукашенко, что для него выборы такого уровня, по его собственной оценке, «политическая вакханалия», а значит, он хочет, чтобы они состоялись поскорее. И поскольку даже легальная парламентская оппозиция считает их результат более чем предсказуемым, то это было бы логично. Но что-то уже явно пошло не так. Возможно, ситуацию прояснит сам президент в апреле, когда выступит с традиционным посланием к парламенту и народу. Но, по всем признакам, выборы в Белоруссии — самая большая интрига на сегодня. Потому что о намерениях и планах Лукашенко в свете обострения отношений с Москвой можно будет судить именно по ним.

«Чушь последняя»

Наблюдатели и политические эксперты уже заметили, что с выборами что-то идет не так. И инфополе немедленно ответило океаном версий. Западнее Белоруссии начали предполагать, что Лукашенко хочет досрочных выборов, восточнее — что он решил уйти на покой, готовит преемника и вообще собирается «в Ростов». Это не гротеск, многие анонимные телеграм-каналы так и пишут. Именно этот нездоровый интерес и побудил журналистов радио «Свобода» обратиться за комментариями к председателю ЦИК.

В принципе, эта информация (про сентябрь 2020 года) — не секретная и прописана в Конституции страны. А дату начала выборов определяет президент. Ранее Ермошина высказывалась на государственном телеканале «Беларусь-1», что целесообразнее было бы развести выборы парламента и президента по разным годам. В прошлый раз так и было. Президентские выборы прошли 11 октября 2015 года, парламентские — 11 сентября 2016-го.

Казалось бы, это самая достоверная официальная информация. Но в том-то и фокус, что в Белоруссии официальные заявления часто противоречат друг другу. Пару недель назад недоумение вызвали слова самого президента, который сначала извинился перед коллегой Путиным за резкость, а потом заявил, что не извинялся.

Вот и с выборами может произойти та же история.

Александра Лукашенко ровно год назад спрашивали об этом. И он ответил в своей манере:

«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые пописывают из пятой колонны, что Лукашенко пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то. Чушь последняя. Когда будет принято решение о том, чтобы развести эти выборы во времени или же проводить совместно, мы об этом скажем заранее», — сказал Лукашенко.

Толковать это заявление президента Белоруссии можно так же, как и слова председателя ЦИК. Они вроде бы и точны, но остается пространство для фантазий. И это неспроста. Потому что в вопросе проведения выборов Лукашенко имеет надежного и проверенного исполнителя, о котором стоит рассказать отдельно.

Особенности белорусской политики

Белорусская модель, которая родилась в 1996 году, — это президент и его властная вертикаль. Верховный совет был распущен, парламент стал двухпалатным: Национальное собрание из Палаты представителей и Совета республики. Именно туда будут выбирать депутатов белорусы.

В верхнюю палату, кроме беспартийных, попадают только коммунисты . В нижней на сегодня в беспартийном большинстве растворены депутаты пяти партий, в том числе один депутат от одной оппозиционной. Это Анна Конопацкая. В ее «Объединенной гражданской партии» состоял предшественник Лидии Ермошиной, бывший руководитель ЦИКа, пытавшийся саботировать референдум, Виктор Гончар. Он исчез в Минске при самых таинственных обстоятельствах 16 сентября 1999 года.

И именно за президентом закреплено право роспуска парламента и назначения новых референдумов.

Эта система за 23 года доказала свою надежность. Но есть нюансы. В сентябре 2016 года впервые в нижнюю палату попали два представителя оппозиции. И это дало повод для прогнозов о том, как именно Лукашенко может корректировать политическую систему в связи с возможностью маневра в сторону Запада после охлаждения с Россией.

Лукашенко часто упрекают в авторитаризме. Возможно, это и так. А возможно, что белорусская, вернее, лукашенковская модель управления страной — единственно верная в нынешних условиях. Имеется в виду не только в политических, но и экономических, финансовых.

Порох в пороховницах — 2019

В третьем квартале 2018-го года валовый внешний долг Белоруссии составил 39,5 млрд долларов. По оценкам МВФ , внешний долг государства вместе с госгарантиями предприятиям составляет 51% ВВП. 7 млрд долларов резервов не позволяют выполнить финансовые обязательства по обслуживанию внешнего долга. В 2019 году они составят 5,5 млрд долларов, если не будет новых кредитов.

Минфин Белоруссии рассчитывал занять у России полтора миллиарда, также он ищет и иные возможности. Посевная потребует именно такую сумму. Проблема и в изменении курса российского рубля, который составляет более 70% в расчетах за белорусский экспорт. Белоруссия терпит убытки из-за налогового маневра в России, теряет прибыль из-за «Северного потока — 2» и прекращения транзита газа в Прибалтику. Найти деньги можно только у МВФ и ЕС . Они не будут субсидировать РБ, как РФ, за ними маячит мрачная громада США. Но выхода нет: нужны деньги.

Лукашенко снова дал понять, что уделяет особое внимание 2019 году и выборам. Он снова прибег к метафорам, сказав, что в эти годы страну будут очень сильно пробовать «на зуб». На то, достойны ли граждане Белоруссии той независимости, «о которой мы всегда и везде говорим». Вновь и вновь президент повторяет один и тот же тезис в разных формах. При этом, упомянув в очередной речи о том, что белорусам именно в 2019 году очень важно готовиться ответить самим себе на вопросы о суверенитете, Александр Григорьевич показал, что речь идет именно о выборах.

Нынешняя кампания и ее итоги будут очень важным маркером, который покажет степень жизнеспособности белорусской модели и того, есть ли у «бацьки» еще порох в пороховницах.