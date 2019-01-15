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Тимошенко: у Порошенко нет шансов 

BFM.RU + ещё 26 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» уверена, что именно она одержит победу во втором туре президентских выборов
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что у президента Порошенко нет шансов победить на выборах.
Она считает, что во втором туре будет бороться с действующим главой государства и непременно одержит победу, передает РИА Новости.
Юлия Тимошенко объявила о намерении участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
Тимошенко отметила, что на местных выборах, которые идут на Украине, «Батькивщина» получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» — 23%.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , РИА Новости
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