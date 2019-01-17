С Brexit что-то пошло не так: вернется ли Британия в ЕС

Британский парламент 15 января отверг проект соглашения с ЕС по Brexit, предложенный премьер-министром Терезой Мэй . Против документа проголосовали 432 депутата, за — всего 202 парламентария. Среди тех, кто сказал твердое «нет», не только политические противники главы правительства, но и ее соратники по партии. Более сотни консерваторов отказались поддержать план «мирного развода» с континентальной Европой, который обсуждался 18 месяцев.

Результатом затяжных переговоров оказались недовольны как сторонники жесткой линии в отношениях с ЕС — евроскептики, так и те, кто продвигает идею нового референдума по вопросу Brexit. Брюссель , в свою очередь, тоже упорствует и не проявляет готовности пойти даже на малейшие уступки.

Подливает в это блюдо остроты тот факт, что официальная дата выхода Великобритании из Евросоюза была назначена на 29 марта. Самое масштабное за столетие поражение британского правительства в парламенте заставляет усомниться, что за оставшиеся два месяца европейским политикам удастся распутать этот клубок противоречий.

Эксперты рассматривают три варианта дальнейшего развития событий: развод без какого-либо соглашения — так называемый «жесткий» Brexit, отсрочка выхода Великобритании из ЕС и новый референдум о том, стоит ли вообще это делать.

Временная передышка

Ситуация действительно сложная, и с уверенность прогнозировать ее исход сегодня вряд ли кто-то решится. Возможно, дедлайн будет перенесен, но не более чем на месяц, полагают политологи. Дело в том, что в мае предстоят выборы в Европарламент , и к тому времени Великобритания должна либо покинуть ЕС, либо отказаться от Brexit, потому что иначе возникает новая дилемма — может ли страна участвовать в этих выборах, и на каких условиях.

Получается, что окончательное решение необходимо принять к концу апреля, но вряд ли за столь короткий срок произойдут кардинальные изменения. Брюссель не допускает возможности новых переговоров, и готов предоставить Лондону чуть больше времени лишь для того, чтобы убедить парламентариев принять уже разработанный документ. Понятно, что в Великобритании эта позиция никого не устраивает.

Евроскептики недовольны тем, что в соглашении прописаны крайне невыгодные для страны условия. В частности, покидая ЕС, она не сможет влиять на политику союза, но при этом обязана подчиняться всем его законам — и уже действующим, и тем, что будут приняты в будущем. Еврооптимисты выступают против документа просто потому, что они в принципе не хотят выхода Великобритании из содружества.

Если бы итоги голосования оказались не такими разгромными, еще можно было бы на что-то надеяться, но в сложившихся обстоятельствах сторонам будет сложно договориться, отмечает старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев . Так что «жесткий» Brexit выглядит весьма вероятным, хотя, по мнению эксперта, в текущей экономической ситуации в этом никто не заинтересован.

Не так страшен «черт»

Немного иной точки зрения придерживается эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он полагает, что выход Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения предпочтительнее, чем нынешняя неопределенность, которая нервирует инвесторов, и отражается на экономике также негативно.

«Если Великобритания выйдет из ЕС без этого документа, это не значит, что все связи порвутся, из магазинов исчезнет французское вино и швейцарский сыр. Просто отношения будут регламентироваться дефолтными нормами ВТО, которые никто не отменял. Конечно, в любом случае будет определенная встряска, потому что переход на эти нормы займет какое-то время, но она не будет смертельной. В конце концов, Великобритания — одна из ведущих экономик мира», — рассуждает политолог.

Он напоминает, что накануне референдума в 2016 году многие эксперты предсказывали, что это приведет к краху фунта, бегству из Лондона всех глобальных корпораций и прочим неприятным последствиям. Фунт действительно упал, и пару месяцев плохо себя чувствовал, но затем опять поднялся, и сейчас торгуется ровно на том уровне, на котором торговался до 2016 года. То же самое произойдет и при «жестком» Brexit, уверен эксперт.

Более того, «жесткий» Brexit нужен самой Великобритании для подержания политической стабильности. Если Мэй твердо и прямо заявит о том, что страна выходит из ЕС без всякого договора, и просто будет торговать с ним по правилам ВТО, это тут же прекратит политические спекуляции, полагает Бышок.

А если референдум?

Возможность нового референдума тоже не исключена. За повторное голосование выступал не только глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин . Сама Мэй заикалась о подобном сценарии в случае провала соглашения с ЕС.

Предсказать итоги, опять же, трудно, но вероятность отмены Brexit достаточно высока, считают политологи. По данным социологических опросов, сейчас перевес на стороне тех, кто предпочел бы остаться в содружестве. Очевидно, что сложившаяся ситуация беспокоит граждан, и многие из тех, кто голосовал за выход, изменили позицию, поняв, какими последствиям это грозит.

К тому же внутри страны отношение к данному вопросу всегда было неоднозначным. На прошлом референдуме сторонники Brexit победили с достаточно скромным перевесом в 4%. И больше всего голосов за выход было именно в Англии, тогда как Шотландия, Уэллс и Северная Ирландия голосовали за то, чтобы остаться, напоминает Гусев. И допускает, что в случае разрыва с ЕС в Шотландии может опять обострится вопрос о ее собственном выходе из Соединенного Королевства.

«Еще в 1999 году шотландцы говорили, что хотят выйти из Великобритании, но остаться внутри ЕС. И это стремление никуда не делось», — говорит политолог.

Позволит ли сам ЕС остаться в его рядах? Ведь оттуда не раз вылетали заявления о том, что назад дороги нет. Гусев полагает, что все будет зависеть от позиции Германии и Франции как главных локомотивов Евросоюза. Бышок никаких препятствий в этом вопросе не видит, поскольку содружество — это все-таки конгломерат стран, которому вовсе не хочется терять такого партнера.

Но для ЕС сохранение Великобритании в союзе станет проблемой, полагает он, поскольку это укрепит позиции евроскептиков, которые будут вести политику, все менее и менее согласованную с Брюсселем. Великобритания и раньше в составе содружества была достаточно самостоятельной, соответственно, оставшись, она станет еще более вредной, предполагает эксперт. Его коллега, напротив, считает, что в этом случае ЕС может выдвинуть более жесткие условия для Великобритании, урезав ее вольности.

В любом случае, отношения станут еще хуже, чем прежде. Поэтому вариант «жесткого» Brexit, как ни парадоксально, был бы лучшим выходом для всех, констатирует Бышок.