Британский парламент 15 января отверг проект соглашения с ЕС по Brexit, предложенный премьер-министром Терезой Мэй. Против документа проголосовали 432 депутата, за — всего 202 парламентария. Среди тех, кто сказал твердое «нет», не только политические противники главы правительства, но и ее соратники по партии. Более сотни консерваторов отказались поддержать план «мирного развода» с континентальной Европой, который обсуждался 18 месяцев.
Результатом затяжных переговоров оказались недовольны как сторонники жесткой линии в отношениях с ЕС — евроскептики, так и те, кто продвигает идею нового референдума по вопросу Brexit. Брюссель, в свою очередь, тоже упорствует и не проявляет готовности пойти даже на малейшие уступки.
Подливает в это блюдо остроты тот факт, что официальная дата выхода Великобритании из Евросоюза была назначена на 29 марта. Самое масштабное за столетие поражение британского правительства в парламенте заставляет усомниться, что за оставшиеся два месяца европейским политикам удастся распутать этот клубок противоречий.
Ошеломительный провал сделки шокировал ЕС, но не заставил его изменить позицию, о чем свидетельствуют первые комментарии с континента. Так, канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Франции Эммануэль Макрон исключили возможность новых переговоров по соглашению с британцами, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «время почти истекло».
Эксперты рассматривают три варианта дальнейшего развития событий: развод без какого-либо соглашения — так называемый «жесткий» Brexit, отсрочка выхода Великобритании из ЕС и новый референдум о том, стоит ли вообще это делать.
Временная передышка
Ситуация действительно сложная, и с уверенность прогнозировать ее исход сегодня вряд ли кто-то решится. Возможно, дедлайн будет перенесен, но не более чем на месяц, полагают политологи. Дело в том, что в мае предстоят выборы в Европарламент, и к тому времени Великобритания должна либо покинуть ЕС, либо отказаться от Brexit, потому что иначе возникает новая дилемма — может ли страна участвовать в этих выборах, и на каких условиях.
Получается, что окончательное решение необходимо принять к концу апреля, но вряд ли за столь короткий срок произойдут кардинальные изменения. Брюссель не допускает возможности новых переговоров, и готов предоставить Лондону чуть больше времени лишь для того, чтобы убедить парламентариев принять уже разработанный документ. Понятно, что в Великобритании эта позиция никого не устраивает.
Евроскептики недовольны тем, что в соглашении прописаны крайне невыгодные для страны условия. В частности, покидая ЕС, она не сможет влиять на политику союза, но при этом обязана подчиняться всем его законам — и уже действующим, и тем, что будут приняты в будущем. Еврооптимисты выступают против документа просто потому, что они в принципе не хотят выхода Великобритании из содружества.
Если бы итоги голосования оказались не такими разгромными, еще можно было бы на что-то надеяться, но в сложившихся обстоятельствах сторонам будет сложно договориться, отмечает старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев. Так что «жесткий» Brexit выглядит весьма вероятным, хотя, по мнению эксперта, в текущей экономической ситуации в этом никто не заинтересован.
Не так страшен «черт»
Немного иной точки зрения придерживается эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он полагает, что выход Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения предпочтительнее, чем нынешняя неопределенность, которая нервирует инвесторов, и отражается на экономике также негативно.
«Если Великобритания выйдет из ЕС без этого документа, это не значит, что все связи порвутся, из магазинов исчезнет французское вино и швейцарский сыр. Просто отношения будут регламентироваться дефолтными нормами ВТО, которые никто не отменял. Конечно, в любом случае будет определенная встряска, потому что переход на эти нормы займет какое-то время, но она не будет смертельной. В конце концов, Великобритания — одна из ведущих экономик мира», — рассуждает политолог.
Он напоминает, что накануне референдума в 2016 году многие эксперты предсказывали, что это приведет к краху фунта, бегству из Лондона всех глобальных корпораций и прочим неприятным последствиям. Фунт действительно упал, и пару месяцев плохо себя чувствовал, но затем опять поднялся, и сейчас торгуется ровно на том уровне, на котором торговался до 2016 года. То же самое произойдет и при «жестком» Brexit, уверен эксперт.
Более того, «жесткий» Brexit нужен самой Великобритании для подержания политической стабильности. Если Мэй твердо и прямо заявит о том, что страна выходит из ЕС без всякого договора, и просто будет торговать с ним по правилам ВТО, это тут же прекратит политические спекуляции, полагает Бышок.
А если референдум?
Возможность нового референдума тоже не исключена. За повторное голосование выступал не только глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Сама Мэй заикалась о подобном сценарии в случае провала соглашения с ЕС.
Предсказать итоги, опять же, трудно, но вероятность отмены Brexit достаточно высока, считают политологи. По данным социологических опросов, сейчас перевес на стороне тех, кто предпочел бы остаться в содружестве. Очевидно, что сложившаяся ситуация беспокоит граждан, и многие из тех, кто голосовал за выход, изменили позицию, поняв, какими последствиям это грозит.
К тому же внутри страны отношение к данному вопросу всегда было неоднозначным. На прошлом референдуме сторонники Brexit победили с достаточно скромным перевесом в 4%. И больше всего голосов за выход было именно в Англии, тогда как Шотландия, Уэллс и Северная Ирландия голосовали за то, чтобы остаться, напоминает Гусев. И допускает, что в случае разрыва с ЕС в Шотландии может опять обострится вопрос о ее собственном выходе из Соединенного Королевства.
«Еще в 1999 году шотландцы говорили, что хотят выйти из Великобритании, но остаться внутри ЕС. И это стремление никуда не делось», — говорит политолог.
Позволит ли сам ЕС остаться в его рядах? Ведь оттуда не раз вылетали заявления о том, что назад дороги нет. Гусев полагает, что все будет зависеть от позиции Германии и Франции как главных локомотивов Евросоюза. Бышок никаких препятствий в этом вопросе не видит, поскольку содружество — это все-таки конгломерат стран, которому вовсе не хочется терять такого партнера.
Но для ЕС сохранение Великобритании в союзе станет проблемой, полагает он, поскольку это укрепит позиции евроскептиков, которые будут вести политику, все менее и менее согласованную с Брюсселем. Великобритания и раньше в составе содружества была достаточно самостоятельной, соответственно, оставшись, она станет еще более вредной, предполагает эксперт. Его коллега, напротив, считает, что в этом случае ЕС может выдвинуть более жесткие условия для Великобритании, урезав ее вольности.
В любом случае, отношения станут еще хуже, чем прежде. Поэтому вариант «жесткого» Brexit, как ни парадоксально, был бы лучшим выходом для всех, констатирует Бышок.
«Если Великобритания уйдет из ЕС, даже таким путем, нормализация отношений произойдет очень быстро и просто. Немного поштормит, а потом все будет нормально, примерно, как раньше. Потому что когда вы живете не на одной жилплощади, а у вас две разные квартиры, вы уже строите между собой отношения, как две самостоятельных независимых общности, без лишних сантиментов», — заключает политолог.