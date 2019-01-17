Депутат ЕП: парламентарии заставили Мэй доделать «грязную работу» по Brexit

Ранее парламент Британии выразил доверие правительству, несмотря на то, что накануне отверг предложенное Мэй соглашение с ЕС по Brexit.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432.

"Британские политики решили заставить Терезу Мэй до конца проделать грязную работу по разрыву с континентальной Европой. Поэтому ее не отпустили. К тому же на острове сейчас явный дефицит популярных лидеров. Джереми Корбин, лидер лейбористов, так и не смог внушить политической элите мысль, что он способен что-либо сделать лучше, чем Тереза Мэй", — сказал Митрофанов.

По его словам, Мэй предстоит разгребать завалы под давлением ее оппонентов.

"Мне лично вообще непонятно, почему его (Корбина) позиция по Brexit мало чем отличается от предложения его политического антогониста — действующего премьера. В такой обстановке крикливые, но при этом достаточно прагматичные британские депутаты предпочли спрятаться за спину хрупкой женщины и оттуда продолжать яростно критиковать любые ее действия. Но разгребать завалы, вызванные Brexit, должна все равно она", — сказал Митрофанов.

В ноябре прошлого года ЕС и Соединенное Королевство после многих месяцев непростых переговоров достигли договорённости об условиях "развода", которая включала в себя множество положений касающихся, в частности, прав граждан, переходного периода в отношениях, ирландской границы. Эта сделка, чтобы вступить в силу, должна быть ратифицирована парламентами ЕС и страны.