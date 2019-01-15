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В Канаде тюлени захватили маленький городок 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В городе Роддиктон-Биде Арм, на острове Ньюфаундленд, местные жители столкнулись с небывалым количеством тюленей, сообщает LiveScience. По городу перемещаются около 40 животных.
Рыбак Брендон Фитцпатрик выложил фотографии тюленей на дороге. Он предположил, почему они оказались так далеко — в шести-восьми километрах — от океана. "Животные, вероятно, плавали по внутренним заливам и ручьям, преследуя рыбу, и заблудились", — пишет Брендон.
В городе Роддиктон-Биде Арм на севере Ньюфаундленда обычно зимуют гренландские тюлени. Представители канадского департамента рыбного хозяйства сообщили, что в этом году на северо-восточном побережье Ньюфаундленда мало льда, и животные начали выходить на берег.
Чиновники департамента призывают местных жителей сообщать о тюленях, которые находятся в опасности. Окрас животных позволяет им сливаться с заснеженными дорогами, сообщается, что два тюленя уже были сбиты машинами.
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В мире , Видео , Экология , Канада
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