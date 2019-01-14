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МВД Украины пообещало защиту всем кандидатам в президенты 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МВД и Нацполиция Украины согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности президентских выборов, обещают решительные действия и защиту для всех кандидатов, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
"На совещании МВД с участием члена ЦИК, гражданской сети "ОПОРА", членов коллегии МВД и руководства Нацполиции Украины согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции", — написал министр в понедельник в Twitter.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала пять кандидатов в президенты: экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, экс-главу СБУ и председателя партии "Справедливость" Валентина Наливайченко, мэра Львова Андрея Садового, а также самовыдвиженца, профессора кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов Виталия Скоцика.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Украина , Игорь Шевченко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Валентин Наливайченко , СБУ , МВД , Центризбирком России
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