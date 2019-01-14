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Обнародован томос об автокефалии ПЦУ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: AP
Константинопольский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ). Документ на трех языках был размещен на сайте патриархии.
В тексте говорится о признании и установлении "духовной дочери" Константинополя — автокефальной "новой церкви".
Также томос содержит призыв ко всем мировым православным церквям признавать ПЦУ "как сестру, и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины".
Согласно документу, кафедрой новой православной церкви Украины является Киев,. Подчеркивается, что ПЦУ не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства.
Ранее сообщалось, что Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве.
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В мире , Украина , РПЦ
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