Четыре сотни африканцев поубивали друг друга за два дня

По меньше мере 400 человек были убиты на северо-западе Демократической Республики Конго за два дня. Об этом сообщают местные активисты и священник, передает Reuters в понедельник, 14 января.

Ожесточенные столкновения на этнической почве произошли 16-17 декабря 2018 года в окрестностях города Йюмби в провинции Маи-Ндомбе. В них участвовали представители групп батенде и бануну. Как сообщается, новые данные примерно в три раза выше, чем предполагалось изначально.

Столкновения стали самыми кровавыми в этом мирном районе за последние годы, отмечает Reuters. Из-за произошедшего правительство было вынуждено отменить там голосование на президентских выборах, прошедших 30 декабря.

19 декабря агентство сообщало, что в столкновениях погибло более 120 человек, еще 70 назывались пострадавшими. Указывалось, что многие перебрались через реку в соседнюю Республику Конго, чтобы спастись от насилия. Конфликт вспыхнул из-за спорного места для захоронения скончавшегося лидера бануну.

В то же время активисты также указывали на политические разногласия народов: ряд лидеров батенде выступали на стороне правящей коалиции, а верхушка бануну поддерживала оппозицию.