В Москве состоялся первый раунд консультаций по мирному договору с Японией

Москве состоялась встреча глав дипломатических ведомств России Японии по поводу заключения мирного договора. По итогам первого раунда переговоров глава российского МИД Сергей Лавров заявил о базовых позициях Москвы по проблеме, подчеркнув, что вопрос суверенитета Курильских островов не обсуждается. Министр отметил, что стороны планируют достичь договорённостей на основе уже подписанной декларации 1956 года, с момента заключения которой Япония вступила в альянс с США . Эксперты считают, что этот момент справедливо вызывает опасения РФ, поскольку американская активность на территории Японии поднимает вопрос о её самостоятельности.

В Москве состоялся первый раунд российско-японских переговоров по мирному договору между странами. В рамках обсуждения этого вопроса прошла встреча между главами дипломатических ведомств двух стран — Сергеем Лавровым и Таро Коно. По итогам выступил руководитель российского МИД. Японская сторона накануне отказалась от совместной пресс-конференции.

В Москве констатировали, что на момент начала новых переговоров между сторонами сохраняются разногласия, но лидеры двух стран стимулируют продолжение диалога.

«У нас сохраняются существенные разногласия (по теме мирного договора. — RT). Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой в Москве.

Японская сторона подчеркнула, что в ходе переговоров Москва и Япония намерены найти точки сближения, несмотря на разногласия.

«У нас есть моменты несовпадения, однако в ходе дальнейших консультаций мы обязаны найти то, в чем мы совпадаем», — цитирует Коно ТАСС.

По словам главы российского министерства, первым шагом переговоров должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды.

Лавров отметил, что «базовая позиция» России касается суверенитета Москвы над Курильскими островами. «Вопрос суверенитета не обсуждается», — сказал глава дипломатического ведомства по итогам встречи с японским коллегой.

В Москве также отметили важность действия США в Японии, которые усложняют диалог с Россией. Лавров подчеркнул, что переговоры идут на основе декларации 1956 года, во время заключения которой Япония не имела договора о военном альянсе с США.

«Договор был заключен в 1960 году и после этого наши японские коллеги и отошли от выполнения декларации 1956 года. Сейчас, когда мы возвращаемся к договору на основе декларации 1956 года, мы должны учитывать, что с тех по ситуация в том, что касается военных альянсов Японии, коренным образом изменилась», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что в ходе переговоров Москва обратила внимание на предпринимаемые США действия по развитию своей глобальной системы ПРО на японской территории. Дипломат охарактеризовал эту активность как «действия, которые направлены на милитаризацию этой части земного шара».

«На деле это действия, которые создают риски для безопасности Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — заключил Лавров.

У России есть справедливые опасения относительно ряда пунктов, в том числе присутствия американских военных баз в Японии, считает профессор НИУ ВШЭ , политолог Олег Матвейчев

«Насколько в целом самостоятельна Япония, может ли она гарантировать определённые вещи, связанные с американской активностью на её территории. Поскольку Россия этих гарантий не видит, ей тяжело брать на себя какие-то обязательства», — сказал Матвейчев в беседе с RT.

По его словам, переговоры — долгий и трудный процесс, но диалог нужно вести. «Нельзя торопиться с принятием решения, как и отказываться от ведения диалога», — констатировал эксперт.

Зависимость от США

В свою очередь, японская сторона заверила, что в процессе переговоров будет руководствоваться своими национальными интересами.

Глава российского МИД назвал возмутительными заявления Кацуюки Каваи, советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ о заинтересованности США в заключении мирного договора.

«Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии, каковым является премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении (мирного. — RT) договора между Россией и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, — это возмутительное высказывание, и мы об этом сегодня со всей откровенностью сказали», — отметил Лавров.

Как отметил Лавров, российская сторона «поинтересовалась, насколько может быть самостоятельной Япония в таких условиях при такой зависимости от США».

«Нас заверили, что Япония будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов», — сказал глава МИД России.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится 22 января. Об этом заявили сначала в японском МИД, а позднее эту информацию подтвердили в Кремле.

Кроме того, следующая встреча Лаврова и Коно может пройти в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Об этом заявил глава японского МИД.

Заявления Токио

В последние месяцы японская сторона систематически публикует заявления по вопросу заключения мирного договора с Россией.

Одно из таких высказываний премьер-министра Синдзо Абэ стало причиной вызова японского посла в России в МИД. Речь идёт о заявлениях Абэ касательно южных Курильских островов и достижения понимания у его жителей относительно «перехода территориальной принадлежности».

«В Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов», — говорилось в опубликованном МИД заявлении.

В министерстве отметили, что подобные высказывания «грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии».

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — подчеркнули в МИД.

Ранее, 7 января Абэ заявил, что намерен сделать всё возможное для завершения переговоров с Россией о заключении мирного договора. В этот день японский политик посетил могилу своего отца Синтаро Абэ, который возглавлял МИД Японии с 1982 по 1986 год и, по словам действующего премьера Японии, также работал над улучшением российско-японских отношений.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг… Я поклялся сделать всё, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — RT) и поставить точку в этом вопросе», — приводит слова Абэ телеканал NHK.

6 января Абэ назвал наступивший 2019 год «кульминационным» для диалога с Россией.

«Теперь наступает кульминационный момент. Вместе с президентом Путиным мы идём на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку», — приводит его слова Kyodo.

До этого Абэ говорил о том, что передача части Курильских островов Токио возможна только при согласии местных жителей, а также заявлял о том, что дислоцированные в Японии американские войска не представляют угрозы для России.

В свою очередь, президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что Россию беспокоит размещение ПРО США в Японии.

«Безусловно, нас беспокоят планы размещения систем ПРО США… Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами», — сказал Путин во время пресс-конференции 20 декабря.

В переговорах по мирному договору между Россией и Японией большую роль играет разница во взглядах, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Эксперт считает, что стороны могут выделять разный хронометраж на решение проблемы договора.

«Судя по всему, пока временные режимы Токио и Москвы разные», — констатирует эксперт.

Кроме того, эксперт отметил важность потенциального ущерба для рейтинга руководителей обеих стран. По его словам, основной вопрос переговоров сейчас сводится к тому, какова свобода манёвра у Москвы и Токио с учётом всех ограничений.