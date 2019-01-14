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Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина заподозрили в госизмене, он якобы способствовал "вытеснению" Украины с мировых рынков вооружения "в пользу РФ".
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д. А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины — ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", — написал Луценко на своей странице в Facebook.
Он заявил также, что Саламатин также подозревается в совершении государственной измены якобы в интересах Российской Федерации. По утверждению генпрокурора, Саламатин способствовал совершению "умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ".
Отмечается, что только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", госпредприятием "Антонов", гопредприятием" СВТФ "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 миллионов долларов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения и украинской армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.
Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. В 2015 году Украина также представила "оперативно-портативную" штурмовую винтовку "Гопак". Никакими преимуществами перед другим оружием такого типа новая винтовка не обладает и представляет собой переработку автомата Калашникова.
Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Дмитрий Саламатин , Министерство обороны , АНТК "АНТОНОВ"
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