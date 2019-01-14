Россия приняла решение по Курилам
Глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что между Москвой и Токио имеются существенные разногласия в вопросе мирного договора.
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Высказывания советника премьера Японии Синдзо Абэ о роли США в российско-японских переговорах по мирному договору являются возмутительными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе — «недоразумение». Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В доме в Ростовской области взорвался газ
Два этажа жилого многоквартирного дома в городе Шахты обрушились в результате взрыва бытового газа.
Медведев поставил на место Лукашенко
Резкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва может потерять союзника в лице республики, прокомментировал глава правительства России Дмитрий Медведев.
Появились подробности избиения педагога учениками
Ученица школы №27 в Сызрани (Самарская область) рассказала подробности избиения учительницы несколькими школьниками во время урока физкультуры.
Место крушения Boeing 707 попало на видео
В понедельник, 14 января, под Тегераном потерпел крушение грузовой Boeing 707, следовавший из Бишкека. На его борту находились десять (по другим данным, 16) человек.
Электромобили в России получат "зеленые" номера
Советник руководителя рабочей группы НТИ «Автонет» РоманМалкин заявил, что владельцы электромобилей, поставленных на учёт в России, в будущем, возможно, будут получать регистрационные знаки зелёного цвета.
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Арестованный футболист Александр Кокорин пожаловался на боли в травмированном колене.
Украину сняли с эстафеты по биатлону
Сборную Украины по биатлону сняли с мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Ипотека становится безнадежной
Объём «безнадёжной» ипотеки (кредиты, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней) увеличился в прошлом году на 20%.