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Замечены странности с подписями на украинском томосе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 6 часов назад
Фото: Reuters
На томосе для так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) отсутствуют подписи почти половины иерархов Константинополя, являющихся членами Синода Вселенского патриархата, сообщают СМИ.
ПЦУ опубликовала текст с подписями членов Синода, в нем не достает сразу пяти фамилий из 12, отмечает «Страна.ua».
Из списка членов Синода отсутствуют подписи митрополита Халкидонского Афанасия, митрополита Деркского Апостола Даниилидиса, архиепископа Американского Димитрия, экзарха Атлантического и Тихого океанов, митрополита Кисамского и Селинского Амфилохия, экзарха Западного Крита, митрополита Прусского Эльпидифора, сообщает издание, которое сверялось с составом синода по сайту Вселенского патриархата.
Вместо этих фамилий в украинском томосе присутствуют пять фамилий иерархов, не входящих, согласно открытым источникам, в Синод Вселенского патриархата.
В ПЦУ и Вселенском патриархате такую замену никак не прокомментировали.
В то же время отмечается, что необходимости в единогласном решении Синода нет, достаточно решения большинства голосов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко утверждал, что документ подписали все члены Синода. Об этом же заявляла пресс-служба Константинопольского патриархата.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , РПЦ
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