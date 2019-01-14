Расследование дела Вышинского завершено

На Украине завершено досудебное расследование в отношении журналиста Кирилла Вышинского. Защита получила доступ к материалам дела.

Главный редактор информагентства "РИА Новости Украина" остается под стражей, суд отклонил ходатайство его адвокатов об освобождении из-под ареста, передает "ТВ Центр" . Кроме того, Киев по-прежнему отказывает сотрудникам российского консульства в его посещении.

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года. Украинские власти обвиняют его в госизмене за выполнение своих профессиональных обязанностей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.