Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расследование дела Вышинского завершено 

ТВ Центр + ещё 10 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие на Украине завершило досудебное расследование в отношении главреда "РИА Новости Украина"
На Украине завершено досудебное расследование в отношении журналиста Кирилла Вышинского. Защита получила доступ к материалам дела.
Главный редактор информагентства "РИА Новости Украина" остается под стражей, суд отклонил ходатайство его адвокатов об освобождении из-под ареста, передает "ТВ Центр". Кроме того, Киев по-прежнему отказывает сотрудникам российского консульства в его посещении.
Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года. Украинские власти обвиняют его в госизмене за выполнение своих профессиональных обязанностей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Москва неоднократно направляла ноту протеста с требованиями прекратить безосновательное преследование и освободить Вышинского, с такими же заявлениями выступали в ОБСЕ и других международных организациях.
ТВ Центр: последние новости
Лукашенко после заявления о Донбассе увидел угрозу на Востоке Лукашенко назвал гибель людей в Донбассе недоразумением Украинцам разъяснили введенные в стране правила секса
В мире , Украина , ОБСЕ , РИА Новости , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отвернулась от ПАСЕ98
Россия разочаровала США3
Рыбка отказалась возвращаться в Россию205
В Абхазии убили россиянина9
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России57
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
03:06
Бронированный «Деспот» впервые попал на видео
Армия
04:18
Сколько стоит перевооружение армии России
Армия
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение