В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков

Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.

Ранее сообщалось, что подсудимый — Роберт Ллойд Шелленберг (Robert Lloyd Schellenberg), который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

В понедельник суд провел заседание и в этот же день вынес приговор.