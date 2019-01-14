Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Ранее сообщалось, что подсудимый — Роберт Ллойд Шелленберг (Robert Lloyd Schellenberg), который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.
В понедельник суд провел заседание и в этот же день вынес приговор.
"Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все личное имущество", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.