Стало известно о планах Порошенко уволить главу своей администрации

Глава украинского государства назвал своего подчиненного предателем за сомнения в своей успешности на предстоящих президентских выборах.

Глава администрации украинского президента Игорь Райнин оказался на грани увольнения после своих слов о том, что не верит в победу Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Действующий лидер украинского государства узнал об этом и назвал Райнина предателем. Помимо прочего, глава президентской администрации озвучил идею создания партии, которая стала бы «спасательным кругом» для Порошенко, поэтому, по сообщению портала «Страна.UA», в данный момент решение вопроса о лишении Райнина его должности «активно обсуждается в окружении президента».

«Окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять, то на кого — еще не приняли», — сообщает источник.

Между тем, ранее украинский журналист рассказал, как Порошенко «получил в глаз». Как оказалось, в 2015 году на военном мероприятии в Новых Петровцах президент Украины выглядел совсем нетрезвым вовсе не потому, что принял на грудь.