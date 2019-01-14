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Стало известно о планах Порошенко уволить главу своей администрации 

ТК «Звезда» + ещё 17 5 часов назад
Фото: Sergei Chuzavkov, Globallokpress
Глава украинского государства назвал своего подчиненного предателем за сомнения в своей успешности на предстоящих президентских выборах.
Глава администрации украинского президента Игорь Райнин оказался на грани увольнения после своих слов о том, что не верит в победу Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.
Действующий лидер украинского государства узнал об этом и назвал Райнина предателем. Помимо прочего, глава президентской администрации озвучил идею создания партии, которая стала бы «спасательным кругом» для Порошенко, поэтому, по сообщению портала «Страна.UA», в данный момент решение вопроса о лишении Райнина его должности «активно обсуждается в окружении президента».
«Окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять, то на кого — еще не приняли», — сообщает источник.
Между тем, ранее украинский журналист рассказал, как Порошенко «получил в глаз». Как оказалось, в 2015 году на военном мероприятии в Новых Петровцах президент Украины выглядел совсем нетрезвым вовсе не потому, что принял на грудь.
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Комментарии2
В мире , Украина , Игорь Райнин , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ
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