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Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: Reuters
Белоруссия и США обсуждают возможность расширения взаимного дипломатического присутствия, в том числе возвращение послов. Об этом в понедельник, 14 января, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает РИА Новости.
По словам министра, стороны ведут переговоры «по всему спектру проблемных вопросов», в том числе «связанных с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах».
«Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — отметил Макей.
11 января пресс-секретарь белорусского МИД сообщил, что руководство министерства провело несколько телефонных разговоров с коллегами из Госдепартамента США, обсудив различные аспекты взаимоотношений двух сторон.
В 2008 году дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до пяти человек. Минск отозвал своего посла из Вашингтона и рекомендовал американскому послу покинуть республику. Представительства двух стран возглавили временные поверенные. Таким образом белорусские власти отреагировали на экономические санкции, которые США ввели против них за нарушения прав человека.
До 2018 года белорусы не могли получить американские визы в Минске, они должны были обращаться в посольства Соединенных Штатов в других странах, отмечает «Радио Свобода».
В последние месяцы Минск и Москва обменялись резкими заявлениями. Россия решила провести налоговый маневр в нефтяной отрасли, после которого топливо будет поставляться в Белоруссию по мировым ценам. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что если стороны не достигнут соглашения о компенсации, то Россия потеряет единственного союзника на западном направлении. В российском МИД ответили, что не ставят под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.
В конце декабря вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Белоруссия потеряла доверие Москвы, которая больше не намерена безвозмездно помогать соседу.
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Комментарии
В мире , СНГ , Антон Силуанов , Александр Лукашенко , МИД , Госдеп США , РИА Новости , радио "Свобода" , США
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