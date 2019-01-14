Ливия отказалась от участия в саммите ЛАГ в Бейруте

"МИД Ливии правительства согласия принял решение официально не участвовать на каком-либо уровне в экономическом саммите ЛАГ, который будет проводиться в Бейруте. Место ливийской делегации будет пустым", — сказал Аль-Арбд.

Ранее глава совета ливийских рабочих города Бенгази Фаузия Аль-Фарджани также заявила об отказе участвовать в саммите в Бейруте, несмотря на полученное приглашение от премьер-министра Ливана Саада Харири.

Глава высшего исламского шиитского совета Ливана Абдель Амир Кабалан в субботу заявил о протесте в связи с приглашением Ливии на саммит ЛАГ и созвал экстренное совещание по данному вопросом. Кабалан заявил о приверженности национальным интересам в связи с похищением в Ливии шиитского проповедника Мусы Садра, проповедника Мохаммада Якуба и журналиста Аббаса Бадреддина. Глава шиитского совета пригрозил вывести людей на улицы и блокировать аэропорт в случае прибытия ливийской делегации.