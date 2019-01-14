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Ливия отказалась от участия в саммите ЛАГ в Бейруте 

РИА Новости + ещё 1 11 часов назад
Фото: AFP 2019 / Khaled Desouki
МИД Ливии принял решение отказаться от участия в экономическом саммите Лиги арабских государств, который должен состояться 18-20 января, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ливии Ахмад Омар Аль-Арбд.
"МИД Ливии правительства согласия принял решение официально не участвовать на каком-либо уровне в экономическом саммите ЛАГ, который будет проводиться в Бейруте. Место ливийской делегации будет пустым", — сказал Аль-Арбд.
Ранее глава совета ливийских рабочих города Бенгази Фаузия Аль-Фарджани также заявила об отказе участвовать в саммите в Бейруте, несмотря на полученное приглашение от премьер-министра Ливана Саада Харири.
Глава высшего исламского шиитского совета Ливана Абдель Амир Кабалан в субботу заявил о протесте в связи с приглашением Ливии на саммит ЛАГ и созвал экстренное совещание по данному вопросом. Кабалан заявил о приверженности национальным интересам в связи с похищением в Ливии шиитского проповедника Мусы Садра, проповедника Мохаммада Якуба и журналиста Аббаса Бадреддина. Глава шиитского совета пригрозил вывести людей на улицы и блокировать аэропорт в случае прибытия ливийской делегации.
Муса Садр со своими спутниками был приглашен в 1978 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи в Триполи, откуда он должен был отправиться в Рим на встречу с папой Римским. Однако до Италии ни Садр, ни его спутники не доехали. Что произошло с духовным лидером ливанских шиитов, до сих пор не известно. Представители шиитской конфессии в Ливане обвинили Каддафи в похищении своего проповедника и возлагают ответственность за произошедшее на нынешнее правительство Ливии. Тем временем сын бывшего ливийского президента Ганибал Каддафи арестован и находится в ливанской тюрьме.
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Комментарии
В мире , Муаммар Каддафи , МИД , Лига арабских государств , РИА Новости , Бейрут , Бенгази , Ливия
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