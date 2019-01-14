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В Житомирской области Украины радикалы захватили храм УПЦ 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачен радикалами в селе Ворсовка Житомирской области Украины. Об этом сообщил местный протоиерей УПЦ Павел Линник.
"В с. Ворсовка Малинского района Житомирской области при помощи председателя Малинской ячейки ВО "Свобода" (Всеукраинское объединение "Свобода", радикально-националистическая политическая партия) и сельского главы были привезены неизвестные люди, которые угрожали всем прихожанам и священникам. Господь всем судья. Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы", — написал он в Facebook.
Ранее, 13 января, раскольники из так называемой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский храм УПЦ в селе Красноволя Волынской области. По словам пресс-секретаря Волынской епархии Олега Точинского, сторонники ПЦУ захватили местный храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией, а также привезли в село священника Киевского патриархата (неканоническая церковная организация), объявив его своим новым настоятелем. При этом районная администрация поддержала захват храма.
В УПЦ неоднократно сообщали о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ также прогнозировали, что предоставление автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами.
ТАСС: последние новости
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Комментарии2
В мире , Украина , РПЦ
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