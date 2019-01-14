В Житомирской области Украины радикалы захватили храм УПЦ

Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачен радикалами в селе Ворсовка Житомирской области Украины . Об этом сообщил местный протоиерей УПЦ Павел Линник.

"В с. Ворсовка Малинского района Житомирской области при помощи председателя Малинской ячейки ВО "Свобода" (Всеукраинское объединение "Свобода", радикально-националистическая политическая партия) и сельского главы были привезены неизвестные люди, которые угрожали всем прихожанам и священникам. Господь всем судья. Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы", — написал он в Facebook.

Ранее, 13 января, раскольники из так называемой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский храм УПЦ в селе Красноволя Волынской области. По словам пресс-секретаря Волынской епархии Олега Точинского, сторонники ПЦУ захватили местный храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией, а также привезли в село священника Киевского патриархата (неканоническая церковная организация), объявив его своим новым настоятелем. При этом районная администрация поддержала захват храма.

В УПЦ неоднократно сообщали о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ также прогнозировали, что предоставление автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами.