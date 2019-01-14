Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО

Украинский генерал рассказал о плане нового прорыва через Керченский пролив

Новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет "более подготовленной", заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам"

"На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", — отметил он.

Богдан также выразил уверенность в том, что Москве придется пропустить украинскую технику через пролив, поскольку она не захочет "усугублять ситуацию".

При этом украинский генерал не смог назвать дату следующего прохода.

"Всему свое время", — прокомментировал Богдан.

В конце ноября три украинских корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь законным требованиям российских пограничников. Корабли задержали, на борту оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ , которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех задержанных арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.