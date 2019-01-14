Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО

Новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет "более подготовленной", заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам"
"На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", — отметил он.
Богдан также выразил уверенность в том, что Москве придется пропустить украинскую технику через пролив, поскольку она не захочет "усугублять ситуацию".
При этом украинский генерал не смог назвать дату следующего прохода.
"Всему свое время", — прокомментировал Богдан.
В конце ноября три украинских корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь законным требованиям российских пограничников. Корабли задержали, на борту оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех задержанных арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.
Президент Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.